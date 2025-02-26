TBMM'de partilerin sandalye dağılımı değişti: AKP milletvekili sayısını artırdı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:22

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:26

AKP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekili sayısını artıran tek parti oldu.

Seçimde, Meclis'te 268 milletvekiliyle temsil hakkı elde eden AKP'nin sandalye sayısı, farklı partilerden katılımlarla 272'ye yükseldi.

AKP'ye son olarak Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Bağımsız İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu ve Bağımsız Konya Milletvekili Ünal Karaman katıldı.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ SAYISI GERİLEDİ

Öte yandan AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Karaman ve Ensarioğlu'nun AKP'ye katılımıyla, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 10'a geriledi.

TBMM'de partilere göre sandalye dağılımı şöyle:

AKP: 272

CHP: 133

DEM Parti: 57

MHP: 47

İYİ Parti: 28

Yeni Yol Partisi: 24

Bağımsız: 10

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Gelecek Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokrasi ve Atılım Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

SEÇİM SONUÇLARI

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, toplam 19 milyon 392 bin 462 oyla AKP'nin milletvekili sayısı 268 olmuştu.