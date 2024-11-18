Togg’a taksimetre engeli: Taksimetre bağlatamadı mağdur oldu

Bolu’da yaşayan Ahmet Üremiş, yerli üretim Togg T10X aracını taksi yapmak istedi. Aracı sarı renkle kaplatan Üremiş, taksimetre bağlatamayınca mağdur oldu.

Togg’a taksimetre engeli: Taksimetre bağlatamadı mağdur oldu
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İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 14:22

Bolu’da 30 yıldır taksicilik yapan Ahmet Üremiş, Togg T10X satın alarak kentte bu araçla taksi hizmeti veren ilk kişi olmayı hedefledi.

Gerekli muayenelerini tamamlayan Üremiş, ekim ayında aracını sarı renkle kaplatarak taksiye dönüştürme sürecine başladı ancak taksimetre bağlatamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 

"USTA KABLOYU BULAMADI"

Üremiş, başvurduğu servisin bağlantıyı gerçekleştirememesi üzerine sorunu çözmek için firmayı aradığını ancak bir türlü geri dönüş alamadığını anlattı.

Ahmet Üremiş, "Taksimetreyi bağlayacak usta kabloyu bulamadı. Bu yüzden taksimetre bağlanamadı. Bende bunun üzerine firmayı aradım. Müşteri servisi durumu üst kademeye iletti ama bir aydır bana hiçbir dönüş yapılmadı. Sorunum hala çözülmedi" dedi.

Üremiş, "Türkiye’de ilk olan bu araç ve taksi ile yol alamadık. Togg’u büyük bir heyecanla satın aldık. Sadece taksimetrenin bağlatılmasını istiyorum, müşterilere hizmet vermek istiyorum. Başka bir beklentim ya da art niyetim yok. Togg müşteri hizmetlerinden aranmadım, ’Sorunun nedir?’ diye sorulmadı. En az 100 kez çağrı bıraktım ama bana dönüş yapılmadı" diye konuştu. 


Etiketler: #bolu #TOGG

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