CHP'li Mehmet Tüm, Can Atalay'ın mesajını paylaştı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 18:25

Güncelleme: 14.04.2025 - 18:25

Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Tüm, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın mesajını paylaştı.

Atalay mesajında "Bu aralar dilime pelesenk olan dizeler ile selamlıyorum herkesi! ... Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda..." ifadelerini kullandı.