CHP'li Mehmet Tüm, Can Atalay'ın mesajını paylaştı
Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Tüm, tutuklu bulunan TİP milletvekili Can Atalay'ın mesajını paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Tüm, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın mesajını paylaştı.
Atalay mesajında "Bu aralar dilime pelesenk olan dizeler ile selamlıyorum herkesi! ... Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda..." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Can Atalay #CHP
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