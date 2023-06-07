TBMM'nin yeni başkanı AKP ve MHP'nin ortak adayı Numan Kurtulmuş oldu

Yayınlanma: 07.06.2023 - 19:15

Güncelleme: 07.06.2023 - 20:36

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi. Genel Kurul, geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında saat 14.00'te toplandı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada ilk iki turda adaylar yeterli oyu alamadı. 3'üncü tur oylamasında ise Numan Kurtulmuş 321, Tekin Bingöl 160, Tülay Hatimoğulları Oruç 51, Cihan Paçacı 43, Mustafa Yeneroğlu 15, Serap Yazıcı Özbudun 21, Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

TBMM Başkanlığı seçiminin 3'üncü turunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni başkanı oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görevi, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den devraldı. pic.twitter.com/SLwGHcde0q — TBMM (@TBMMresmi) June 7, 2023

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

3'üncü tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş bir teşekkür konuşması yaptı. Kurtulmuş şunları söyledi:

"Devlet adamı vasfı ile bu oturumlara başkanlık yapan Sayın Devlet Bahçeli'ye Meclisimiz adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Fevkalede önemli bir Meclis'in başlangıcını yapıyoruz.Bizim gibi ülkelere yerinde durmak yakışmaz. Millet olarak önümüze yeni hedefler koymak durumundayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız dünyada sözü güçlü gücü tesirli olma mücadelesine hep birlikte TBMM olarak omuz vereceğiz. Milli bir anayasanın yapılarak 28. Dönem'in Türkiye Yüzyılı'na büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum.

Birinci Meclis'in kuruluşundan ve Cumhuriyetimizin ilanından 100 sene geçmiş oldu. Türkiye büyük kazanımlar elde etti. Millet olarak yeni hedefler, yeni ufuklar koymak durumundayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hepimiz omuz ve güç vereceğiz. Fevkalade önemli bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Bu millet bize bir imkan ve fırsat vermiştir. Bu imkanı milletin verdiği destekle sonuna kadar çalışarak göstereceğiz. Daha güçlü, daha büyük Türkiye için canla başla çalışacağız.

Bir seçim daha geride kaldı. Bazen birbirimize karşı tahammülsüzlükler çıkmış olabilir. Ama burada 16 farklı siyasi partinin yer aldığı bir Meclis, demokrasimiz adına bir zenginliktir. Fikirlerimizi tartışacağız, partilerimizin görüşlerini ifade edeceğiz ama asla ellerimizi yumtuk sıkmadan, birbirimizi kırmadan konuşacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte kuracağız. Her bir milletvekilimize 'hoş geldiniz' diyorum.

Milletimiz Türkiye'nin yeniden lideri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiştir. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın güçlü bir şekilde gerçekleşmesi için mücadelemizi vereceğiz. Meclis başkanlığı görevini tüm siyasi partilerle diyalog içinde sürdüreceğimin bir kere daha altını çizerek söylemek isterim. Milletimizin bizden beklentisi yeni bir anayasadır."

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "doçent" unvanını alan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004'te profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010'da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AKP ile birleşince, Kurtulmuş, AKP'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

62. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

AKP 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babası.