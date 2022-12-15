TBMM’ye sunulan ‘türban serbestisi’ önerisi siyasi partilerin ana gündemi oldu

15 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

AKP’nin hazırladığı ve “başörtüsü serbestisi” ile “ailenin korunmasına” yönelik düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifinde bütün olasılıklar “referanduma” açılıyor. Çünkü mevzuat, “Anayasa değişikliği teklifinin, halkoyuna sunulması halinde teklif tümüyle oylanır” maddesini içeriyor.

İYİ Parti’nin teklifteki her iki maddeye de “evet” diyeceği netleşmişti. Kulislerde CHP’nin “başörtüsü serbestisi” getiren birinci maddeye “evet oyu” vereceği, “LGBT+’yı yasaklayan” ikinci maddesi için de “hayır oyu” vereceği dillendiriliyor. CHP’nin tek maddeye “evet oyu” vermesi halinde ise iki durum ortaya çıkıyor. Ancak her iki yolun sonu da “referanduma” çıkıyor.

CHP’nin “başörtüsü serbestisine” onay veren ilk madde için “evet oyu” kullanması halinde, birinci maddenin referandumsuz geçmesi için yeter sayı olan 400 koşulu sağlanmış oluyor. CHP’nin “ailenin korunmasına” yönelik ikinci maddesi için “hayır oyu” vermesi halinde ise ikinci madde sadece referandum koşulunu sağlayarak 360 sayısına ulaşıyor. Maddelerden birinin 400 milletvekili koşulunu sağlaması, diğerinin referandum için gerekli olan 360’ta kalması halinde, teklifin tümü anayasa gereği referanduma götürülecek.

TÜMÜ 400 OY ALIRSA?

Parlamentodaki “600 milletvekilinden 400’ü teklifin tümü için evet oyu verse dahi”, teklifin bir maddesinin salt referandum koşulunu sağlaması nedeniyle yeniden halkoylamasına sunulacak. Teklifin referandumsuz parlamentodan geçmesi için her iki maddenin de 400 milletvekilinin “evet oyu” alması şart. Diğer tüm olasılıklar gerçekleşirse 2023 seçimlerinde seçmeni üç sandık bekliyor.