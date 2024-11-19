TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait 'dokunulmazlık' fezlekeleri TBMM'ye sunuldu.
CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."
Etiketler: #adalet komisyonu #Adalet #TBMM Başkanlığı #TBMM
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