TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait 'dokunulmazlık' fezlekeleri TBMM'ye sunuldu.

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:42

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."


Etiketler: #adalet komisyonu #Adalet #TBMM Başkanlığı #TBMM

İlgili Haberler

TBMM'de bu hafta gündem yoğun: İç güvenlik düzenlemeleri Genel Kurul'a geliyor

TBMM'de bu hafta gündem yoğun: İç güvenlik düzenlemeleri Genel Kurul'a geliyor
Cumhuriyet’in haberi TBMM gündeminde: 'Yurttaşlarımız evsiz kalmaya devam etmiş'

Cumhuriyet’in haberi TBMM gündeminde: 'Yurttaşlarımız evsiz kalmaya devam etmiş'
Medyaya 'Google' engeli TBMM gündeminde: Yurttaşların haber alma hakkı tehdit altında

Medyaya 'Google' engeli TBMM gündeminde: Yurttaşların haber alma hakkı tehdit altında
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler