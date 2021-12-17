'T.C' tartışmaları: Diyanet'i zora sokacak tabela ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı değişikliğe gitme kararı aldığı cami ve Kuran kursu tabelalarında 'T.C' ibaresinin kaldırıldığı iddialarını yalanlamıştı. Ancak Diyanet'i zora sokacak bir fotoğraf ortaya çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla cami ve Kuran kurslarında halen beyaz zemine lacivert renkli olan tabelaların kırmızı-beyaz renge dönüşeceği, ayrıca yeni tabelalarda T.C. yazısı olmayacağı iddia edilmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu iddiayı konu alan haberleri yalanlamıştı.Kurumdan yapılan açıklamada "Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir" denilmişti.
Ancak Diyanet iddiayı reddetse de Giresun'da, konuyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirebilecek bir fotoğraf ortaya çıktı.
Giresun merkeze bağlı Gedikkaya Mahallesi'nde, İl Müftülüğüne bağlı Ayşe Hatun 4-6 yaş Kuran Kursu'nun ön cephesini gösteren fotoğrafta, kursun 'T.C' yazılı eski tabelasının yerde durduğu, bunun yerine ise 'T.C' yazısı bulunmayan kırmızı beyaz renkte tabelanın asılı olduğu görülüyor.
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