Diyanet'ten emir: O kitapları almayana soruşturma!

14 Aralık 2021 Salı, 09:19

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir emir verdi ki!" başlıklı bugünkü yazısında, “Diyanet İşleri Başkanlığı, uygulamalarıyla gündemden düşmüyor. Tüm camilerin tabelalarının renginin değiştirilmesi talimatının ardından, Diyanet bu kez din görevlilerine zorla aldırılmak istenen kitaplarla gündemde” ifadelerini kullandı.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

“Bütün camilere aldırılması, tüm din görevlilerinin okuması adeta zorunlu hale getirilen kitaplardan söz edeceğim” diyen Öztürk, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, din görevlilerinin yeterliliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Eylem planı' çerçevesinde “Kitap Oku-Yorum” başlıklı proje kapsamında başta Ali Erbaş’ın kitaplarının görevlilere zorla okutulduğunu kaydetti.

Öztürk, diğer kitaplara ilişkin olarak da şunları kaydetti:

MÜFTÜLÜKLER BASKI UYGULUYOR

“Diyanet ısrarla alınmasını istiyor, Müftülükler de din görevlilerine kitap almaları için baskı uyguluyor. Peki bu kitapların yazarı kim? Çok tanıdık isimler var. Listede başta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kitapları da yer alıyor.

Bakın şu işe en pahalı kitap Başkan Ali Erbaş'ın, üçüncüsü ise İbrahim Kalın'ın “İslam ve Batı” kitabı. Din görevlilerine, başkanın yazdığı kitapla birlikte İbrahim Kalın'ın, Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kitaplarının aldırılması, almayanlar hakkında idari soruşturma açılacağının duyurulması hiç de yakışmadı. Bunu İbrahim Kalın'a sormak istedim. Ancak ulaşamadım”