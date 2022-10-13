TCK'ye ‘dezenformasyon suçu’ ekleyen düzenleme Meclis’ten geçti: Tepkiler çığ gibi büyüdü
“Sansür Yasası” teklifinin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen ve en kritik maddesi olan 29. madde, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Sansür Yasası'nın tartışmalı maddesinin Meclis'ten geçmesine ise tepkiler çığ gibi büyüdü.
AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verileni kamuoyunda ise ‘Sansür Yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifinin görüşmelerinde ‘yanıltıcı bilgi’ olarak tanımlanan herhangi bir şeyi ‘alenen yayan kişinin’ bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Düzenleme ile Türk Ceza Yasası'na (TCK) "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi, "endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya" yönelik yayın yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
Sansür Yasası’nın en kritik maddesi olan 29. madde Meclis’te kabul edilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok gazeteci ve muhalefet partisine mensup siyasetçi, sosyal medya hesaplarından, TCK’ye ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu ekleyen ve bu suçu işleyenlere 1 ila 3 yıl ceza verilecek olan yasaya çok sert tepki gösterdi.
"GELECEK KUŞAKLAR SİZİ UTANÇLA ANIMSAYACAK!"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AKP-MHP ittifakı, İstibdat döneminde bile görülmemiş Sansür maddelerini el birliğiyle Meclis'ten geçiriyor. Bizim sansürden, baskıdan korkumuz yok; onurlu basın mensuplarının, vatandaşın da yok! Gerçekleri gizleyemeyeceksiniz, gelecek kuşaklar sizi utançla anımsayacak!" sözleriyle tepki gösterdi.
AKP-MHP ittifakı, İstibdat döneminde bile görülmemiş Sansür maddelerini el birliğiyle Meclis'ten geçiriyor.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) October 13, 2022
Bizim sansürden, baskıdan korkumuz yok; onurlu basın mensuplarının, vatandaşın da yok! Gerçekleri gizleyemeyeceksiniz, gelecek kuşaklar sizi utançla anımsayacak!
"ANTİDEMOKRATİK DÜZENLEMELERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK!"
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "#Sansüryasasında ısrarla karşı çıktığımız gazetecilere, milyonlarca yurttaşa sosyal medya paylaşımlarından bir yıldan üç yıla hapis cezası öngören 29. Maddesi AKP/MHP oylarıyla geçti. Antidemokratik düzenlemelere karşı mücadelemiz sürecek! Yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz!" ifadelerine yer verdi.
#Sansüryasasında ısrarla karşı çıktığımız gazetecilere, milyonlarca yurttaşa sosyal medya paylaşımlarından bir yıldan üç yıla hapis cezası öngören 29. Maddesi AKP/MHP oylarıyla geçti.— Utku Çakırözer (@utkucakirozer) October 13, 2022
Antidemokratik düzenlemelere karşı mücadelemiz sürecek!
Yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz! https://t.co/sptYIV3MFE
"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ, KAHROLSUN İSTİBDAT"
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Anayasa’ya aykırı, ifade özgürlüğüne darbe vuracak Sansür Yasası’nın 29. Maddesi de genel kurulda kabul edildi. Demokratik bütün haklarımızı kullanacak, Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Susturamayacaklar! Mücadeleye devam edeceğiz. Kahrolsun istibdat #SansürYasasınaHayır" sözleriyle tepki gösterdi.
Anayasa’ya aykırı, ifade özgürlüğüne darbe vuracak Sansür Yasası’nın 29. Maddesi de genel kurulda kabul edildi.— Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) October 13, 2022
Demokratik bütün haklarımızı kullanacak, Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Susturamayacaklar! Mücadeleye devam edeceğiz.
Kahrolsun istibdat! #SansürYasasınaHayır pic.twitter.com/uIqB92FWcT
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Sansür Yasa Teklifi düşünce suçu ihdas ediyor. Demokratik toplumu baskılayan yasa teklifine ilişkin Venedik Komisyonu’nun açıkladığı acil raporda, teklifin AiHS’e açıkça aykırı olduğu belirtilmiştir" dedi.
“Sansür Yasa Teklifi” düşünce suçu ihdas ediyor. Demokratik toplumu baskılayan yasa teklifine ilişkin Venedik Komisyonu’nun açıkladığı acil raporda, teklifin AiHS’e açıkça aykırı olduğu belirtilmiştir. (Sözcü, Karar, Cumhuriyet)#SansürYasasınaHayır pic.twitter.com/ayCHKDaWay— İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) October 13, 2022
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