TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den 'emekli ikramiyeleri artırılsın' önerisi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:30

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Parti Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Her yurttaşın Türkiye'de yaşadığı için mutlu ve keyifli olmasını istediklerini belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Emeklilerimize bayramlarda verilen ikramiyeler şu anda son derece komik kaldı. Hiç olmazsa emeklilerimiz torunlarının yüzünü güldürsün diye bir asgari ücret tutarında bayram hediyesi yapmalıyız."

"DERHAL GÜNCELLENMELİ"

"Asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşları açlık sınırının altında kalmayacak şekilde derhal ve hemen güncellenmelidir" diyen Sarıgül, "Emeklilerimize bayramlarda verilen ikramiyeler son derece komik kaldı. Hiç olmazsa emeklilerimiz torunlarının yüzünü güldürsün diye bir asgari ücret tutarında bayram hediyesi yapmalıyız" sözlerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesinin "ekonomik milliyetçilik" olduğunu belirten Sarıgül, Türkiye'nin çaresinin kendine yeter hale gelmesi olduğunu, bunun için de çalışacaklarını ifade etti.

Sarıgül, ayrıca bütün siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör suçları, uyuşturucu, cinsel saldırı ve istismar suçları, kadına karşı şiddet suçları hariç bir genel af çıkaralım. Kader mahkumlarına bir şans daha verelim. Ramazan Bayramı'nda aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım" ifadelerini kullandı.

