Mustafa Sarıgül: 'Barajın yüzde 3 olması lazım'
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzde 7'lik seçim barajını içeren Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin "Demokratik dünyada nasıl seçim barajı yüzde 3 ise barajın yüzde 3 olması lazım. Bir oyun bile önemi son derece fazladır" değerlendirmesinde bulundu.
AKP ve MHP'nin uzun süredir üstünde çalıştığı ve seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi, önceki günlerde Meclis'e geldi.
Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
15 maddelik teklif AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla verildi. Teklif kabul edilirse seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek. Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.
'ÇARŞI KARIŞTI'
Son olarak parti meclisi öncesi düzenlediği basın toplantısında, AKP ve MHP tarafından hazırlanan "Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "AK Parti ve MHP seçim kanunuyla ilgili bir değişiklik teklifi yaptı. Çarşı karıştı. Bu teklif TBMM’de görüşülürken daha da karışacak" diye konuştu.
'BARAJIN YÜZDE 3 OLMASI LAZIM'
Yüzde 7'lik seçim barajı öngören teklife ilişkin önerilerini sıralayan Sarıgül, "Demokratik dünyada nasıl seçim barajı yüzde 3 ise barajın yüzde 3 olması lazım. Bir oyun bile önemi son derece fazladır" ifadesini kullandı.
'TERCİHLİ OY SİSTEMİNE GEÇİLMELİ'
Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelerin seçmesi gerektiğini kaydeden Sarıgül, tercihli oy sistemine geçilmesini istedi. Milletvekili sayısının 500'e indirilmesi ve 100 üyeden oluşan "Türkiye milletvekilliği sistemi" kurulması önerisinde bulunan Sarıgül, belediye başkanlığı seçimlerinin iki turlu yapılması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizi kapıda" uyarısı yaptığını aktaran Sarıgül, "Gıdada milliyetçilik başlamıştı şimdi daha da arttı. Ülkemizi kendine yeter hale getirmemiz lazım" dedi.
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