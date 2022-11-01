TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şırnak'ta "af" çağrısını yineledi

01 Kasım 2022 Salı, 17:23

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da parti olarak "genel af" çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Bu talebin siyasi değil vicdani olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen ancak hayatla buluşamayan binlerce çocuğumuz var. Dışarıda annelerine, babalarına kavuşamayan, anne baba özlemiyle yanan binlerce evladımız var. O nedenle TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz. Kardeşlik hukuku için af diyoruz."

72 CEZAEVİ...

"Af" çağırısıyla 72 cezaevini dolaştığını ve dolaşmaya devam edeceğini belirten Sarıgül, "275 binin üzerindeki kader mahkumunu da anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül ve beraberindekiler daha sonra Cizre ilçesine geçti.