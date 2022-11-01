Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a sert tepki: Sana verecek 20 kuruşumuz yok
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok paylaşımında, Elon Musk'a tepki gösterdi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok paylaşımları ile gündemden düşmüyor.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok paylaşımında, bu defa da Elon Musk'a tepki gösterdi.
Sarıgül TikTok paylaşımında, Twitter'ı satın alan Elon Musk'a tepki gösterdiği görüntülerde, "Elon Musk, eline diline, gözüne dursun daha Twitter'ı yeni aldın, gözü üyelere diktin 20 dolar istiyorsun, yazıklar olsun. Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok" diyerek masayı yumrukladı.
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