TDP'de para kavgası: Leş kargası, dolandırıcı
Türkiye Değişim Partisi Zonguldak İl Başkanı Sibel Güneş, parti içerisinden ismini vermediği bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek çok sert ifadeler kullandı.
Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) Zonguldak il teşkılatında yaşanan 'para' kavgası sosyal medyaya taşındı. Zonguldak İl Başkanı Sibel Güneş, partisinden bir ismi sosyal medya hesabı üzerinden çok sert ifadelerle hedef aldı.
İsim vermeden yaptığı paylaşımda "Nitelikli dolandırıcılığa alışmış leş kargası dosta kazık atan, değersiz bazı yerlerde konumunu kullanarak adam olmaya çalışan şahıs sen kendini biliyorsun" diyen Güneş, mesajında "Benim itlere yedirecek param yok", "Seni rezil edeceğim" ifadelerini kullandı.
Sibel Güneş'in mesajına TDP Sakarya İl Başkanı Fahri Yıldız yanıt verdi. Fahri Yıldız, Güneş'e yönelik mesajında “3 ay vadeli aldığın arabayı ödeme günün geldiğinde arabayı geriye yollayan sensin ve arızalı yolladın kurtarıcı parasını da bana ödettin ve 3 ay arabama binip vermiş olduğum peşinatı istiyorsun öde borcunu al arabanı burada paylaşım yapıp da kendini rezil ediyorsun ayrıca genel merkeze mi söyleyeceksin? Buyurun birlikte söyleyelim benim ticaretim beni ilgilendirir hiç kimseyi ilgilendirmez” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşımlar:
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