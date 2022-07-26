Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
Tüp fiyatlarına gelen fahiş zamlardan sonra Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüp tokatladı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok videolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sarıgül, 'Yarım tüp var mı?' notu düştüğü bir video yayınladı.
Artan enflasyon ve fahiş tüp fiyatlarından sonra Sarıgül, yine tüp tokatladı.
DAHA ÖNCE DE BİR VİDEO YAYIMLANMIŞTI
TDP lideri en son ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek yine tüp tokatladı.
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