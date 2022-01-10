AKP'den 20 Aralık anketi: Sonuçlar Erdoğan'a sunuldu

10 Ocak 2022 Pazartesi, 23:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren AKP MYK'sında, İnsan Hakları, AR-GE ve Eğitim ile Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumları ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirildi.

Toplantıda, AKP'nin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, teşkilat eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de toplantıda gündeme geldi.

Yeni ekonomi modelinin ardından AKP'nin yaptırdığı anket sonuçlarına göre partinin oylarında artış trendi görüldü. Ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği sorusunun yönetildiği ankette katılımcıların çoğunlukla AKP cevabını verdiği, çözecek isim olarak ise Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi. Ankete göre katılımcıların "kur korumalı TL mevduat" sistemini olumlu karşıladığı tespiti de yer aldı.



Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumunda ise Kazakistan'daki gelişmeler ile Başkanlığın Avrupa'da yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek kanun teklifleri ile tekliflere ilişkin öneriler değerlendirildi.