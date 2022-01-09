Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

Son olarak “Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ise gelen yanıtlar AKP'de oyların eridiğini gösteriyor.

Buna göre, katılımcıların yüzde 27’si “AKP”, yüzde 22,9’u “CHP”, yüzde 11,9’u “Kararsızım”, yüzde 10,3’ü “İYİ Parti”, yüzde 9,4’ü “HDP”, yüzde 6,3’ü “MHP”, yüzde 5,7’si “Oy Kullanmayacağım”, yüzde 2,9’u “DEVA PARTİSİ”, yüzde 2,1’i “Gelecek Partisi”, yüzde 0,7’si “Saadet Partisi” yanıtını verdi.