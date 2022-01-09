Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor
Ankete katılan yurttaşlara “Sizce Türkiye'nin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusu soruldu.
Bu soruya katılımcıların; yüzde 65,6’sı “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 12,5’i “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 9,9’u “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 5,6’sı “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüzde 5,3’ü “Kürt Sorunu” yanıtlarını verdi.
Son olarak “Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ise gelen yanıtlar AKP'de oyların eridiğini gösteriyor.
Buna göre, katılımcıların yüzde 27’si “AKP”, yüzde 22,9’u “CHP”, yüzde 11,9’u “Kararsızım”, yüzde 10,3’ü “İYİ Parti”, yüzde 9,4’ü “HDP”, yüzde 6,3’ü “MHP”, yüzde 5,7’si “Oy Kullanmayacağım”, yüzde 2,9’u “DEVA PARTİSİ”, yüzde 2,1’i “Gelecek Partisi”, yüzde 0,7’si “Saadet Partisi” yanıtını verdi.
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