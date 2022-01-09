Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2022 Pazar, 16:49
Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı son ankete göre AKP'nin oylarında ciddi erime olduğu görülüyor.

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 28 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği anket çalışmasını paylaştı.

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

20 ilde 1876 kişiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. 

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

Ankete katılan yurttaşlara “Sizce Türkiye'nin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusu soruldu.

Bu soruya katılımcıların; yüzde 65,6’sı “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 12,5’i “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 9,9’u “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 5,6’sı “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüzde 5,3’ü “Kürt Sorunu” yanıtlarını verdi.

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların toplam yüzde 24,3’ü “Başarılı” yüzde 60’ı ise “Başarısız” bulduğunu bildirdi. 

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

“Hükümetin son ekonomi politikasının ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağına inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 25,9'u "İnanıyorum" derken, yüzde 20'si "Kararsızım" dedi. "İnanmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 54,1 oldu. 

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

YURTTAŞLAR ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Yurttaşlara sorulan, “Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut koşulları göz önünde bulundurduğunuzda, erken bir genel seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 56,9 “Evet”, yüzde 24,2 “Hayır” yanıtı geldi.

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

"Mevcut durumda var olan ittifaklara oy verir misiniz?" sorusuna ise yurttaşların yüzde 33,3’ü “Cumhur İttifakına Oy Veririm” derken, yüzde 32,7’si “Millet İttifakına Oy Veririm” dedi. 

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

Katılımcılara, “24 Haziran 2018’de gerçekleşen genel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 37’si “AKP”, yüzde 22,9’u “CHP”, yüzde 13,2’si “Oy Kullanmadım”, yüzde 9,1’i “İYİ Parti”, yüzde 8,5’i “HDP”, yüzde 7,3’ü “MHP yanıtını verdi.

Ankette belli oldu: AKP'nin oyları eriyor

Son olarak “Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ise gelen yanıtlar AKP'de oyların eridiğini gösteriyor.

Buna göre, katılımcıların yüzde 27’si “AKP”, yüzde 22,9’u “CHP”, yüzde 11,9’u “Kararsızım”, yüzde 10,3’ü “İYİ Parti”, yüzde 9,4’ü “HDP”, yüzde 6,3’ü “MHP”, yüzde 5,7’si “Oy Kullanmayacağım”, yüzde 2,9’u “DEVA PARTİSİ”, yüzde 2,1’i “Gelecek Partisi”, yüzde 0,7’si “Saadet Partisi” yanıtını verdi. 


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