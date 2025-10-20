'Tefrik' kararı verilmişti: CHP'li 6 belediye başkanına 'tutukluluğa devam' kararı!

Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak adlandırılan dava kapsamında tutuklanan CHP'li Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ceza hukukçusu ve avukat Hüseyin Ersöz, söz konusu karara ilişkin şunları yazdı:

"Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak isimlendirilen dosyada (2024/236201) geçtiğimiz Cuma tefrik (ayırma) kararı verilmişti.

Bugün tefrik edilen o dosyada (2025/234859) tutukluluk incelemeleri yapıldı. Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bu uygulama, “iddianame Mahkemeye gönderilmeden hemen önce”, iddianame değerlendirme kararı verilmesi ve tensip zaptı düzenlenmesi için Mahkemeye zaman kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen son tutukluluk incelemesi olarak da nitelendirilebilir.

Tutukluluk Halinin Devamı Kararında isimleri geçen kişiler, diğer tutuksuz yargılananlarla birlikte büyük olaslıkla “iddianamede yeralacaklar” olacak.

Ana dosyada (2024/236201) tutuklu bulunan Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ise tutukluluk incelemesinde yer almadı. Eğer başka bir Mahkeme tarafından yapılan bir tutukluluk incelemesi yoksa, bu isimlerin iddianame dışında kalabileceği anlamı taşıyabilir."