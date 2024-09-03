'Teğmen' tartışmasında dikkat çeken ayrıntı: MHP'de 'yemin' çatlağı mı?

Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:18

Güncelleme: 03.09.2024 - 17:23

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler tarafından atılan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı, siyaset gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Günlerdir süren tartışmaya, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Sessizliğini bozan Bahçeli, teğmenlerin yemini sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atılması konusunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"KANUNİ YEMİN DIŞINDAKİ YEMİNİN ÜZERİ AZİZ ATATÜRK’LE ÖRTÜLMEMELİ"

Bahçeli yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk’le örtülmemeli ve gizlenmemelidir. 30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur" dedi.

MHP'DE 'YEMİN' ÇATLAĞI MI?

Bahçeli'nin teğmenleri hedef alan bu açıklaması, akıllara MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek başta olmak üzere bazı MHP'li isimlerin Bahçeli ile çelişen açıklamalarını getirdi.

Aynı zamanda MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinin başyazarı olan Çiçek, bugün kaleme aldığı yazısında, teğmenlere ve Mustafa Kemal Atatürk sloganına sahip çıkan ifadeler kullanmıştı.

"DARBENİN AYAK SESİ GİBİ DEĞERLENDİRİLEMEZ"

"Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir Türk askerinin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını atması kadar doğal ve meşru bir durum yoktur" diyen Çiçek, yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Bu sloganlar üzerinden darbe paranoyası içine girmek doğru değildir. Elbette bu ülkede yaşanan askeri darbelerin geçmişine bakarak dikkatli ve her daim uyanık olmak zorundayız. Din maskeli FETÖ’nün TSK içinde nasıl yapılandığı ve 15 Temmuz’da nasıl darbe girişiminde bulunduğu da Türk tarihinin arşivine kara gün olarak girmiştir. FETÖ’nün Atatürkçü, solcu, milliyetçi maskesini çok iyi kullandığı da bilinen bir gerçek. Unutmamalıdır ki; 'Sü uyur, düşman uyumaz.'"

"ATATÜRK DÜŞMANLIĞI YAPAN SOYSUZ VE KANSIZLARIN"

"Olması gerektiği gibi Atatürk’e sevgi, saygı, sadakat duyan her Türk askerinin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' haykırışını, hiç kimse toptancı mantığıyla darbenin ayak sesleriymiş gibi değerlendiremez. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarını duyup cinnet geçirerek Atatürk düşmanlığı yapan soysuz ve kansızların yaratmaya çalıştığı atmosfere de kimse yenik düşmemelidir."

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR DE TEĞMENLERE SAHİP ÇIKMIŞTI: 'GÜVENİMİZ TAM'

MHP'de, teğmenlere sahip çıkan isimlerden biri de MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir olmuştu.

Özdemir, “Genç teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır. Bu gençler, Türkiye’nin beka mücadelesinin savunucuları olduğu kadar küresel ülkülerimizin de şerefli üniforma altındaki geleceğidir. Kendilerine güvenimiz tam" değerlendirmesini yapmıştı.

'KİMSE FARKI ALGILARA SEBEBİYET VERMEMELİ'

Özdemir açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Büyük Türk Milleti’nin asil neferlerini ve nice kahramanları bağrından çıkarmış, ebediyete kadar da çıkarmaya devam edecektir. Onların görevi askerliğin namusunu ve Türk sancağının şanını korumak, ezanı dindirmemek, vatan nöbetinde icap ettiğinde seve seve hayatlarını inandıkları bu mübarek yolda feda etmektir" ifadesini kullanmıştı.