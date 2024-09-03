Erdal Beşikçioğlu, eski yönetimdeki 'akraba atamalarını' açıkladı: MHP'li eski başkan lise mezunu akrabalarını işe almış!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:37

Güncelleme: 03.09.2024 - 14:42

Etimesgut Belediyesi eylül ayı meclis toplantıları pazartesi günü Belediye Meclis Binası’nda Başkan Erdal Beşikçioğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Beşikçioğlu, toplantıdaki konuşmasında ‘liyakatli atama’ sorularına yanıt verdi.

AKP Grup Başkanvekili Uğur Çağlar’ın Başkan yardımcısı İhsan Bahri Bellek’in eşi Nursemin Bellek'in Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanmasını gündeme getirdi.

Beşikçioğlu, bu soruya ilişkin, “Nursemin Hanım, Girne Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans mezunu olmuş, İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulunu ön lisansla bitirmiş, İstanbul Kültür Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans yapmış ve İstanbul Kültür Üniversitesi rektörünün Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Sizlerden daha iyi bir özgeçmişi var” dedi.

‘Belediyeye akrabasını atadı’ iddialarına da yanıt veren Beşikçioğlu, “Yeğenim ile ilgili soruda da çok haklısınız. Ama yeğenim güvendiğim bir kişi ve alt yapısı ile sahip olduğu donanımı itibariyle Belediyeden hiçbir ücret almadan danışmanlık yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘MECLİSTEN OYBİRLİĞİ KARARI ÇIKARTMAK İSTİYORUM’

“Belediye başkan yardımcılarının ve meclis üyelerinin de belediye içerisinde akrabalarının bulunmasını uygun bulmuyorum” diyen Beşikçioğlu, bu koşullarda işe alınan kişilerin görevlerinin sonlanmasına ilişkin meclisten karar çıkartmak istediğini söyledi.

Eski Etimesgut Belediye Başkanı MHP’li Enver Demirel’in lise mezunu akrabalarını işe aldığını tespit ettiklerini belirten Beşikçioğlu, 61 kişinin atamasının bu şekilde yapıldığını aktardı.

Bu kapsamda Beşikçioğlu, “Geçmiş dönemlerde bazı eylemler gerçekleşmiş. Lise mezunu akrabaların müdürlük pozisyonlarına getirildiğini gördük. Yaklaşık 35 tane kişi var ve bunların 10 tanesi “DEMİREL” soyadında, 10 tanesi “YILMAZ, YALÇIN ve GÖKDEMİR” soyadlı memurlarımız var. Bunlar lise mezunu olmuşlar, içeriye girmişler, memur olarak atanmışlar. Bunlar Enver Bey’in birinci derece akrabaları, Başkan Yardımcılarının 1. derece akrabalarıdır. Bunlar memur olanlardır. Toplamda 61 kişi bizim tespit ettiklerimiz. Ve bir de tespit edemediklerimiz var. Şimdi kalkıp bana liyakattan bahsediyorlar. Geçmiş dönem sizler neredeydiniz? Şimdi mi aklınız yerine geldi? Şimdi burada böyle bir tasarrufta bulunmak istiyorsak geçmiş dönemler dahil, Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcılarının yakın akrabaları dahil bunların iş akdinin sonlandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu konu ile ilgili de oy çokluğunu bile kabul etmiyorum. Bu önergeyi tüm milletimizin huzurunda oy birliği ile vermemiz gerekiyor” dedi.