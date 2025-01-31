Teğmenlere ihraç... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Bu kararın hesabını soracağız'
30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen 5 teğmen için TSK'den ihraç kararı verildi. CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi.
Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i, az önce açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu.
"HESABINI SORACAĞIZ"
Teğmenlere ihraç kararı verilmesinin ardından CHP lideri Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, 'Mustafa Kemal’in askeriyiz' demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir.
Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz.
Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız. Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi:
İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.
Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız."
İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 31, 2025
Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda,…
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