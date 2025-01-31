CHP'li Bulut'tan 'teğmenler' açıklaması: 'Bu cezayı verenler tarihte utançla hatırlanacak'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:58

Güncelleme: 31.01.2025 - 17:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden(TSK) ihraç edilmesine yönelik , sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bulut paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sarıklı amiralı ordudan atmayıp emekli edenlerin dertlerinin, ordumuzun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le olduğu tescillendi. Teğmenlerin dosta güven, düşmana kaygı versin diye kınından çektikleri kılıcın neyinden korktunuz! Atatürk’e bağlılıklarını bildirdikleri için teğmenleri TSK’dan ihraç etmek düşmanlıktır. Teğmenlerimize verilen bu ceza göğüslerinde birer şeref madalyası olarak duracak, bu cezayı verenlerse tarihte utançla hatırlanacaktır! Ne mutlu Mustafa Kemal’in askeri olabilenlere…"



