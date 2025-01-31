CHP'li Bulut'tan 'teğmenler' açıklaması: 'Bu cezayı verenler tarihte utançla hatırlanacak'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen 5 teğmen için TSK'den ihraç kararı verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut karar üzerine "Atatürk’e bağlılıklarını bildirdikleri için teğmenleri TSK’dan ihraç etmek düşmanlıktır" dedi, kararı verenlerin utançla anılacağını belirtti.

CHP'li Bulut'tan 'teğmenler' açıklaması: 'Bu cezayı verenler tarihte utançla hatırlanacak'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden(TSK) ihraç edilmesine yönelik , sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bulut paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sarıklı amiralı ordudan atmayıp emekli edenlerin dertlerinin, ordumuzun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le olduğu tescillendi. Teğmenlerin dosta güven, düşmana kaygı versin diye kınından çektikleri kılıcın neyinden korktunuz! Atatürk’e bağlılıklarını bildirdikleri için teğmenleri TSK’dan ihraç etmek düşmanlıktır. Teğmenlerimize verilen bu ceza göğüslerinde birer şeref madalyası olarak duracak, bu cezayı verenlerse tarihte utançla hatırlanacaktır! Ne mutlu Mustafa Kemal’in askeri olabilenlere…"



Etiketler: #Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu #Teğmenler

İlgili Haberler

İmamoğlu ve Yavaş'tan teğmenlerin ihraç kararına tepki: 'Bu karar, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır'

İmamoğlu ve Yavaş'tan teğmenlerin ihraç kararına tepki: 'Bu karar, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır'
Son dakika... MSB kararını açıkladı: Teğmenler TSK'den ihraç edildi

Son dakika... MSB kararını açıkladı: Teğmenler TSK'den ihraç edildi
Teğmenlerin avukatı, tüm suçlamaları yazılı kanıtlarla çürüttüklerini söyledi: Sahte belgeciler yargılanacak mı?

Teğmenlerin avukatı, tüm suçlamaları yazılı kanıtlarla çürüttüklerini söyledi: Sahte belgeciler yargılanacak mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler