Teğmenlerin ihracı... Sinan Oğan: 'Yanlış yapıyorsunuz'

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada bazı çevrelerin meseleyi köpürtmesiyle karar aldığını ve yanlış yaptığını söyleyen Sinan Oğan, "Türk milletinin vicdanını yaralamıştır. Bu çocuklarımız üzerinde yaratılan tartışma ordumuzu ve karar mekanizmasını da bir süre tartışılır hale getirmiştir. Mustafa Kemal’in Askerleriyiz" dedi.

Teğmenlerin ihracı... Sinan Oğan: 'Yanlış yapıyorsunuz'
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ANKA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 20:01

Zafer Partisi'nin başı çektiği ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girerek ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan da beş teğmenin TSK’dan ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Oğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"İlk gün söyledik, süreç içerisinde tekrar ettik ve bugün bir kez daha söylüyoruz: Yanlış yapıyorsunuz, Teğmenlerimizi ihraç etmeniz yanlıştır. Bu çocukların bir geleneği devam ettirmek dışında bir günahları yoktur! Belki yöntemleri hatalıdır, ancak onu da Milli Savunma Bakanı veya bir komutanları çağırıp babacan bir şekilde izah etse zaten konu kapanır ve bir daha da kimse benzer bir şeyi yapmazdı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı çevrelerin meseleyi köpürtmesiyle karar almıştır. Yanlış yapmıştır. Türk milletinin vicdanını yaralamıştır. Bu çocuklarımız üzerinde yaratılan tartışma ordumuzu ve karar mekanizmasını da bir süre tartışılır hale getirmiştir. Mustafa Kemal’in Askerleriyiz"


Etiketler: #Teğmen #cumhur ittifakı #Milli Savunma Bakanlığı

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