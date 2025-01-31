Yayınlanma: 31.01.2025 - 18:45

Güncelleme: 31.01.2025 - 18:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde yaşanan kılıçlı yemin görüntülerine ilişkin başlatılan disiplin soruşturmasının tamamlandığını duyurdu. Soruşturma sonucunda, 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası" uygulanmasına karar verildi. Peki, TSK'den ihraç edilen teğmenler kimlerdir, neden ihraç edildiler? İşte, ayrıntılar...

TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER KİMLERDİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verildiğini duyurdu.

Teğmen Ebru Eroğlu

Teğmen İzzet Talip Akarsu

Teğmen Serhat Gündar

Teğmen Deniz Demirtaş

Teğmen Batuhan Gazi Kılıç

TEĞMENLER NEDEN TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİLER?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’nun 5 teğmene, sıralı 3 disiplin amirine ise Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı. Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çattı ve hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okudu. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, ardından siyasetin gündemine yerleşti. MSB kaynakları, basına verdikleri geçmiş demeçlerde soruşturmanın okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirtmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz" demişti.

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikten sonra tekrarladığı yeminin sözleri şöyle:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

TEĞMENLER İFADELERİNDE NE SÖYLEMİŞTİ?

Yemine liderlik eden Ebru Eroğlu, savunmasında subay yeminini resmi törende okutma talebini "silsileyi bozmadan sıralı amirlerine ilettiğini" ancak kendilerine Harp Okulları yönetmeliğinin değiştiği ve bu sebeple tören esnasında andı okuyamayacaklarının tebliğ edildiğini söyledi.

Eroğlu, yazılı ifadesinde "Biz de bu emre uyduk ve törende hiçbir şekilde bu emrin hilafında hareket etmedik, böyle bir girişimde dahi bulunmadık" dedi.

TSK'dan ihracı istenen teğmen ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ben protokol, tören alanını terk ettikten sonra basının da protokolle hareket ettiğini düşünüyordum. Çünkü bugüne kadar haber kanalları Cumhurbaşkanı alanı terk ettikten sonra yayını kestiler, törenin tamamını veya sonrasını yayımlamadılar. Bu faaliyette basını ilgilendiren hiçbir şey yoktur, bir fotoğraf veya video çekimi olmasını isteseydim en başında ailemi oraya davet ederdim."

Teğmen Talip İzzet Akarsu ise savunmasında şunları söyledi:

"Olay tören bitiminde gelenekselleşmiş kılıç çatma esnasında yaşanmış bir olaydır. Biz verilen emre itaat ettik. Törenden sonra subay andı okunmayacağına dair bir emir verilmemişti. Bizim devletin veya TSK'nın itibarını sarsmak gibi amacımız asla olamaz."

Teğmen Batuhan Gazi Kılıç ise andı mezuniyet töreninden sonra okuduklarını ve hiçbir emre karşı gelmediklerini ifade etti.

Kılıç, "Bize kimse tören bittikten sonra subay andını okumayacaksınız diye bir emir vermedi. Bu nedenle subay andını okumanın disiplinsizlik olacağını hiç düşünmedim ve okunan anda iştirak ettim" dedi.

Teğmen Deniz Demirtaş, kılıç çatma sırasında teğmenlerin oluşturduğu halkanın dışında olduğunu söyledi.

Teğmen Serhat Gündar ise kılıç çatma ve subay andının okunmasının yarısına yetişebildiğini kaydetti ve "Disiplinsizlik kastım yoktur" dedi.