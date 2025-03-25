Tehdit gibi sözler! Süleyman Soylu'dan 'Saraçhane' paylaşımı: 'Sabrımızı yanlış anlıyorsunuz'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:49

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Saraçhane’de 6 gündür devam eden protestolarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesine yönelik sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle muhalefete sert eleştiriler yöneltti.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Soylu, “Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız” ifadelerini kullandı.

GÖZALTILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik edilen küfür ve hakaretlerin ardından resmi işlem başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, “aşağılık bir saldırı” olarak nitelendirdiği bu olaylarla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.