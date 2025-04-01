Tehditler peş peşe! Devlet Bahçeli'nin ardından, MHP'li başkandan da gözdağı: 'Sokaklarda bir şeyler yapıyorsanız, liderimiz bizi tuttuğu için, biz izin verdiğimiz için...'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:40

Güncelleme: 01.04.2025 - 16:41

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde gerçekleştirilen eylemlere karşı sert mesajlar verdi.

Bahçeli, partisine yakın yayın organı Türkgün gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Sokak çare değildir. Sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?" ifadelerini kullandı.

MHP lideri, "Başta CHP olmak üzere cepheleşmeden medet uman siyasi partileri, televizyon sahiplerini, yorumcuları, siyasi ikbalini sokakların şiddetine bağlamış olan düşkünleri uyarıyorum.! Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır!" dedi.

BİR TEHDİT DE MHP'Lİ BAŞKANDAN!

Bahçeli'nin tehditkar sözlerinin ardından; MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal'ın da provokatif ifadeleri ortaya çıktı.

MHP tarafından Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Elazığ'da bir otelde düzenlenen bayramlaşma programında konulşan Bal, eylemcileri üstü kapalı tehdit etti.

MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, 80'li yılları hatırlatarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurttaşları sokaklara çağırmasının bir çözüm olmadığını iddia etti.

"BİZ İZİN VERDİĞİMİZ İÇİN SOKAKLARDASINIZ"

Yunus Bal, şöyle konuştu:

"Gündemimiz aslında çok yoğun, sokaklara çağırıyorlar. 80'de bu sokak harbini yaşayan sokak savaşını yaşayan abilerime öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Özgür Özel’e ve onun muhtelif avanelerine seslenmek istiyorum. Bugün siz sokaklarda bir şeyler yapıyorsanız Milliyetçi Ülkücü Hareketi lideri bizi tuttuğu için yapıyorsunuzdur. Biz dün o sokaklara sahip çıktık o sokaklarda kan verdik can verdik bedel ödedik size bırakmadık. Bugün de bu şehirde ve diğer şehirlerde yürüyüş yapıyorsanız inanın sadece biz izin verdiğimiz için yapıyorsunuz. Sadece liderimiz genel başkanımız müsaade edin dediği için yapıyorsunuz."