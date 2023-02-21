TELE 1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk... RTÜK, 4 kanalın deprem yayınları için ‘ceza’ gündemiyle toplanacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TELE 1, HALK TV, FOX ve Habertürk’ün deprem haberlerini gerekçe gösterilerek “ceza” gündemiyle toplanacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, RTÜK’ün Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle TELE 1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk’e ceza verilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu.
Konuralp’in bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı şöyle:
“RTÜK, deprem yayınları nedeniyle ‘TELE 1, Halk TV, Fox, Habertürk’e ceza’ gündemiyle yarın toplanacak. Oysa on binlerce vatandaşımızın ölümüne sadece deprem değil, liyakatsizlik ve kibir de neden oldu. Ve olası cezalarla sorumlusu oldukları hakikati saklayabileceklerini sanıyorlar.
Kurtarılmayı bekleyerek ölenlerin ve yakınlarının yaşadığı çaresizliği hiçbir ceza unutturamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da peş peşe dört büyük deprem: 3 can kaybı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye jet yanıt
- Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Tutuklandı
- Erdoğan'dan 'deprem' konuşması
- Bir hafta önce uyarmış
- Müteahhit lobisi: Seçim ertelensin!
- 'Bir tane daha...'
- Antalya Valiliği, 'deniz kıyısı' uyarısını kaldırdı
- Bölgede nerelerde yeni deprem riski var?