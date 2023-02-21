TELE 1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk... RTÜK, 4 kanalın deprem yayınları için ‘ceza’ gündemiyle toplanacak

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:43

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 16:43

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, RTÜK’ün Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle TELE 1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk’e ceza verilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu.

Konuralp’in bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı şöyle:

“RTÜK, deprem yayınları nedeniyle ‘TELE 1, Halk TV, Fox, Habertürk’e ceza’ gündemiyle yarın toplanacak. Oysa on binlerce vatandaşımızın ölümüne sadece deprem değil, liyakatsizlik ve kibir de neden oldu. Ve olası cezalarla sorumlusu oldukları hakikati saklayabileceklerini sanıyorlar.

Kurtarılmayı bekleyerek ölenlerin ve yakınlarının yaşadığı çaresizliği hiçbir ceza unutturamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez.”