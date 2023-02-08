RTÜK üyesinden deprem bölgesindeki yayıncılara çağrı: 'Hiçbir tehditten korkmayın'

RTÜK üyesi Okan Konuralp, deprem bölgelerinden yayın yapan yayıncılara seslendi. Bölgedeki yayıncılara hiçbir tehditten korkmamaları gerektiğini söyleyen Konuralp, "Çünkü bu güzel ülkenin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey dayanışma ve hakikatin kendisidir!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:08
RTÜK üyesinden deprem bölgesindeki yayıncılara çağrı: 'Hiçbir tehditten korkmayın'
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Okan Konuralp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem bölgelerinden yayın yapan yayıncı kuruluşlara seslendi. Konuralp, deprem bölgesindeki yayıncılara ‘Tehditten korkmayın’ çağrısı yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Art niyetli olarak manipülatif yayın yapan kuruluşları görmezden gelmemiz mümkün değildir” diye konuşmuş ve Üst Kurul’un yayınları yakından takip ettiğini söylemişti.

“HİÇBİR TEHDİTTEN KORKMAYIN”

Deprem bölgelerinden yayın yapan yayıncılara seslenen RTÜK üyesi Konuralp’ın paylaşımı şöyle:

“Yayıncı kuruluşlar deprem bölgesindeki acı gerçeği tüm çıplaklığıyla aktarmak; çaresiz bırakılmış halkımızın feryatlarını ekranlarına taşımak zorundadır! Hiçbir tehditten korkmayın! Çünkü bu güzel ülkenin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey dayanışma ve hakikatin kendisidir!”


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