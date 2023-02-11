RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yayıncılara gözdağı: 'Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen...'
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi devam ediyor. Son olarak sosyal medyadan bir paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte" ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, depremlerle ilgili yayın yapan kuruluşlara ilişkin, “Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı süreçte bazı medya kuruluşlarının ısrarla provokasyon yapma çabalarının vatandaşlar tarafından takip edilerek bunların kendilerine iletildiğini'' belirtti.
"GEREKLİ RAPORLAMALAR YAPILMAKTADIR"
Şahin, “Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
2?? Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır. Saygılarımla arz ederim.— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 11, 2023
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