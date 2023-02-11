RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yayıncılara gözdağı: 'Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen...'

10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi devam ediyor. Son olarak sosyal medyadan bir paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte" ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:15
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yayıncılara gözdağı: 'Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen...'
Abone Ol google-news

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, depremlerle ilgili yayın yapan kuruluşlara ilişkin, “Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı süreçte bazı medya kuruluşlarının ısrarla provokasyon yapma çabalarının vatandaşlar tarafından takip edilerek bunların kendilerine iletildiğini'' belirtti.

"GEREKLİ RAPORLAMALAR YAPILMAKTADIR"

Şahin, “Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.


rtük üyeleri RTÜK 6 Şubat depremi artçı deprem AFAD son depremler

İlgili Haberler

Fatih Altaylı'dan RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt: 'Bizim kitabımız dürüst kitaptır'

Fatih Altaylı'dan RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt: 'Bizim kitabımız dürüst kitaptır'
Fatih Altaylı: Yardım programı yapmak istedik, RTÜK 'Yapmayın' dedi

Fatih Altaylı: Yardım programı yapmak istedik, RTÜK 'Yapmayın' dedi
RTÜK üyesinden deprem bölgesindeki yayıncılara çağrı: 'Hiçbir tehditten korkmayın'

RTÜK üyesinden deprem bölgesindeki yayıncılara çağrı: 'Hiçbir tehditten korkmayın'

En Çok Okunan Haberler