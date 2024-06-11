Teleferik davasında tahliye edilen Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı: İlk sözleri 'özgürlük' oldu
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hakkında tahliye kararı verilmesinden 2 saat sonra, saat 19.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevinden çıktı. Takım elbiseli olduğu ve zayıfladığı dikkat çeken Kocagöz, "Özgürlük çok güzel bir şey. Havadan da sudan da güzel. Özgürlüğüme kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.
Antalya’da teleferik kazası davasının ilk duruşmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün cezaevinden çıktıktan sonraki ilk sözleri, "Özgürlük çok önemli, havadan sudan bile önemli. Herkes özgür olsun" oldu.
Antalya’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP’li Mesut Kocagöz’ün de aralarında olduğu 5’i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Mahkeme tutuksuz sanık Suphi Kaplan’ın tutukluluğuna karar verirken, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu ve Serdar Tezcan’ın da tutukluluğunun devamına karar verdi.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
"ÖZGÜRLÜK HAVADAN, SUDAN BİLE ÖNEMLİ"
Tahliye kararı sonrası Mesut Kocagöz tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nden saat 19.00’da çıkış yaptı. Burada partililer ve belediye personelleri tarafından karşılanan Kocagöz’e sevgi gösterisi yoğun oldu.
Araçtan inen Mesut Kocagöz’ün ilk sözleri, "Özgürlük çok önemli, havadan sudan bile önemli. Herkes özgür olsun" oldu.
Kocagöz ardından konvoy eşliğinde başkanlığını yaptığı Kepez Belediyesine geçti.
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