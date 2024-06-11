Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliye kararı, Özgür Özel'e Erdoğan ile görüşmesi sırasında iletildi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:55

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklu olduğu teleferik kazası davasında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesi kararıyla ilgili adliye çıkışında açıklama yaptı.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ DEVAM EDERKEN MESAJ YOLUYLA İLETTIK"

Kocagöz'ün tahliye kararının sevindirici olduğunu belirten Zeybek, "Cezaevine gidip işlemlerini tamamladıktan sonra belediyeye gelecek ve yurttaşlarla buluşacak. Haksız yere tutuklu kaldığını düşünüyoruz. Geç de olsa verilen kararla Kepez halkı için hizmete devam edecektir. Sağlık sorunları nedeniyle, ciddi kilo kaybı da yaşamıştır. Kararı Genel Başkanımız Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi devam ederken mesaj yoluyla ilettik. Cezaevine gidip orada güvenlik güçlerinin işini zorlaştırmak istemiyoruz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Uzunca süredir adalet tecelli edecek diyorduk. Mesut kardeşimiz için adalet tecelli etti. Geçmiş olsun. Yarın meclisimizde kardeşimiz yerini alacak" dedi.