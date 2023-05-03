Tembele makam yok: Erdoğan, olası yenilginin faturasını milletvekili adaylarına kesecek

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Seçimlerde iktidarı kaybetme paniğine kapılan AKP, “çalışmayan milletvekili adaylarına” fatura kesmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Şeker Bayramı süresince sahada çalışmayan, yurttaşla temas etmeyen milletvekili adaylarının listesini istediği öğrenildi. Aday listeleri kesinleştiği için AKP burada herhangi “bir değişim yapamıyor.” Ancak Erdoğan’ın, bu milletvekillerine gerek parti içinde gerekse TBMM’deki komisyonlar ve grupta herhangi bir görev vermeyeceği, “düz milletvekili” olarak “atıl durumda bırakacağı’” iddia ediliyor.

"NEDEN SAHADA YOKLAR!"

Erdoğan’ın, söz konusu milletvekili adayları ile ilgili “Neden sahada yoklar” çıkışında bulunduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında partisinin grup toplantısında, TBMM Genel Kurulu faaliyetlerine katılmayan milletvekillerine “Hakkımı helal etmiyorum” diye seslenmiş ve “çalışmayan milletvekillerinin yeniden aday gösterilmeyeceği”nin sinyalini vermişti. Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için de mevcut milletvekillerinin yüzde 70’ini yeniden aday göstermemişti. Benzeri bir durumun 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı gösterilen isimler üzerinden yaşandığı da dillendiriliyor. Erdoğan’ın, sürekli olarak milletvekili adayları ile ilgili de “Sahada iktidarımız döneminde yapılanları halka iyi anlatsınlar” talimatını verdiği ancak bu talimata karşın Şeker Bayramı gibi “tatil ve izin günlerinde saha çalışmalarını aksatanların ve sahada yurttaşlarla yakın temas halinde bulunmayan, saha çalışmalarına gerekli özeni göstermeyen isimlerin tek tek listesini istediği” ileri sürüldü. Erdoğan’ın, “Neden sahada yoklar” çıkışında bulunduğu da belirtildi.

