Temel atılacak proje aslında yok!

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve aynı zamanda yeni dönem AKP Trabzon Milletvekili Adayı olan Adil Karaismailoğlu’nun 1 Mayıs’ta temel atacağı ‘Trabzon Güney Çevre Yolu’ projesinin ihalesinin olmadığını iddia etti. Suiçmez, söz konusu projenin yatırım programında yer almadığını, bütçesinin ve ihalesinin olmadığını vurguladı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00
Temel atılacak proje aslında yok!
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Cumhuriyet’e konuşan Suiçmez, “Projenin yatırım programına alınmadığını, bütçesinin ayrılmadığını ve ihaleye çıkarılmadığını gördük. Üstelik alanın bir yurttaşa ait arazi olduğunu ve henüz kamulaştırılmadığını öğrendik. Tam bir Temel fıkrası gibi” dedi. 

Bakanın yapacağı temel atma töreni öncesi, diğer CHP milletvekili adayları ile kendi aralarında temel atma töreni gerçekleştirdiklerini söyleyen Suiçmez, nedenini şu şekilde açıkladı:

“Bizler de Karadeniz mizacı içerisinde, bizim temel atma törenimizle sayın Bakan’ın temel atma töreni arasında hiç fark yoktur diyerek böyle bir eyleme girdik.” 



Sibel Suiçmez trabzon adil karaismailoğlu

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