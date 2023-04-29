Temel atılacak proje aslında yok!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

Cumhuriyet’e konuşan Suiçmez, “Projenin yatırım programına alınmadığını, bütçesinin ayrılmadığını ve ihaleye çıkarılmadığını gördük. Üstelik alanın bir yurttaşa ait arazi olduğunu ve henüz kamulaştırılmadığını öğrendik. Tam bir Temel fıkrası gibi” dedi.

Bakanın yapacağı temel atma töreni öncesi, diğer CHP milletvekili adayları ile kendi aralarında temel atma töreni gerçekleştirdiklerini söyleyen Suiçmez, nedenini şu şekilde açıkladı:

“Bizler de Karadeniz mizacı içerisinde, bizim temel atma törenimizle sayın Bakan’ın temel atma töreni arasında hiç fark yoktur diyerek böyle bir eyleme girdik.”



