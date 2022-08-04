Temel Karamollaoğlu ilk seçimde olacakları açıkladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidara kötü not verenler 'dış mihrak' oluyorsa, aynı kanaate sahip olan çiftimiz, işçimiz, kadınlarımız ve gençlerimize, 'iç mihraklar' mı diyeceksiniz?" diye sordu. İlk seçimde olacakları açıkladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
İktidara sorular soran Karamollaoğlu, ilk seçimde olacakları açıkladı.
“GERÇEKLERLE ÇARPIŞA ÇARPIŞA GİDİYORSUNUZ”
“İktidardakilere soruyoruz: Türkiye hakkında kötü not veren tüm uluslararası kuruluşlar sizin için “dış mihrak” oluyor ise; aynı kanaate sahip, hatta bu ağır gerçekliği yaşayan emeklimiz, çiftçimiz, işçimiz, kadınlarımız ve gençlerimize de “iç mihraklar” mı diyeceksiniz?
“Biz manşetlerle çarpışa çarpışa geldik” diyordunuz. Görüyoruz ki şimdi, “gerçeklerle çarpışa çarpışa” gidiyorsunuz!
İnsanımızın derdini görmezden, duymazdan gelen bu iktidar gidiyor; vatandaşın derdini önceleyenler olarak biz geliyoruz"
“İSRAF VE YOLSUZLUK BİTECEK”
İlk seçimde;
-Tek akıl ve “ben yaptım, oldu” anlayışı gidecek, istişare ve ortak akıl gelecek!
-İsraf ve yolsuzluk bitecek, üretimi ve istihdamı önceleyen ekonomik anlayış esas alınacak…
-Hiçbir vatandaşımız karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmasın.
-Problemlerimizi her geçen gün derinleştiren bu yanlış anlayış son bulacak, tüm problemlerimiz hızlıca ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşacak.
İktidardakilere soruyoruz:— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) August 4, 2022
Türkiye hakkında kötü not veren tüm uluslararası kuruluşlar sizin için “dış mihrak” oluyor ise; aynı kanaate sahip, hatta bu ağır gerçekliği yaşayan emeklimiz, çiftçimiz, işçimiz, kadınlarımız ve gençlerimize de “iç mihraklar” mı diyeceksiniz?
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