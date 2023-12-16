Temel Karamollaoğlu'ndan CHP ve Özel'e 'grup' teşekkürü

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:41

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:41

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümü üzerine grup kurmak için "20 milletvekiline sahip olma" kriterini kaybeden partisine desteğinden dolayı CHP'ye teşekkür etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu paylaşımında, "Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüyle 19'a düşmüş ve parti bu halde TBMM'de grup kurma kriterini kaybetmişti.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek, Saadet Partisi'ne katılmasıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaşmıştı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle: