Son dakika haberi... CHP'li milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

Yayınlanma: 16.12.2023 - 11:46

Güncelleme: 16.12.2023 - 12:09

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle kurduğu grubun milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.

Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekilinin olması gerekiyor.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçti. Kasap'ın dilekçesi TBMM Genel Sekreterliği'ne verildi. Böylece Saadet Partisi'nin vekil sayısı yeniden 20 oldu.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

"Dağıtılan programda Saadet Partisi'nin grubunun düşürüldüğünü görüyoruz. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum. TBMM çatısı altında muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin açıkça Meclis kürsüsünde ifade edilmesine olanak tanınması ve bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor."

Günaydın, yarından itibaren Saadet Partisi Grubu'nun TBMM'de temsil edileceğini söyleyerek, "Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrı almış bulunuyoruz. Tüm siyasal partilerden de bu tavra destek bekliyoruz" ifadesini kullandı.