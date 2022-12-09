Temel Karamollaoğlu'ndan istismar sorusuna yanıt

09 Aralık 2022 Cuma, 00:32

Halk TV'de Özlem Akarsu Çelik'in sunduğu "Liderler Özel" programına konuk olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu soruları yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu, gazeteci Timur Soykan'ın gündeme getirdiği İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşında 'evlendirilmesi'ne ilişkin soruya yanıt verdi.

Karamollaoğlu şu ifadelere yer verdi:

"İNANCI OLAN BÖYLE BİR SUÇU İŞLEMEZ"

Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun birkaç yönü var. Sosyal yönüyle bunu zaten toplumda kabul etmek... Çocuk iradesi yok ki. Böyle bir şey olmaz. İnancı olan bir insanın da böyle bir suçu işleyeceğine ihtimal vermiyorum. İnsanlar hata yapabilir ama ben ihtimal vermiyorum.





İslami yönü olarak bunun kabul edilmesi mümkün değil. İslam'la bağdaşmaz. Evlenmek irade işidir. Bunun bir de iştimai yönü var. Toplumda kargaşa meydana geliyor. Bundan dolayı ben bu konunun hukuk önünde net bir şekilde belirlenene kadar gündeme gelmemesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü aile reddediyor. Aile bundan rahatsızsa bu noktada farklı fikirler varsa özellikle tabii ben sizi tenzih ederek söylüyorum medyada bu çok dikkat çeken bir konu. Ama önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet'in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız ediyor çünkü.

"KABUL EDİLEBİLİR YANI YOK"

Özlem Akarsu Çelik'in "Bu kadar uzatması yargının hatası değil mi? Bu işi bir an önce sonuçlandırsalardı. Yıllarca yargıda süründürmeselerdi biz belki başka türlü konuşuyor olacaktık" sorusuna Karamolloğlu'nun yanıtı şu oldu:

Deliller ortadaysa vereceği kararı çabuklaştırmalı. Geciken adalet adalet değildir. Bu noktada kabul edilebilir yanı yok. Bundan dolayı tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın olmaz. Bundan dolayı ne için diyorum İslam'a önyargılı baktıkları için söylüyorlar.

"ÖNYARGIYLA HAREKET EDİLMEMELİ"

Karamollaoğlu, "Son yıllarda çocuklar çok savunmasız. Çok fazla saldırıya uğruyorlardı. Bunların bir kısmı Ensar Vakfı, Erzurum'da yaşanan... Takdir edersiniz ki insanların da buralarda bir denetim yok bu çocuklar kimlerin eline bırakılıyor. Burada dinle ilgili bir işten çok burada yetkililer ne denetim yaptırıyor buralar bizim oy pazarımız gibi mi düşünüyorlar?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Nerede olursa olsun ister İslami kurslar ister cemaatlere ait kurslar bu konularda MEB'in özellikle çok titiz davranmasına ihtiyaç var. Kararlar geciktirilmemeli suçlular da en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hiç tereddüdüm yok benim. Ama adil karar verilmeli. Önyargıyla hareket edilmemeli. Buna uyulsun ve bu problemlerin çoğunu. Sözgelimi biz farklı bir şeyden bahsediyoruz. Nerede? Kuran kurslarının önünde falan değil. Bütün okullarda uyuşturucu alışkanlığı haline geldi. Bununla ilgileniyoruz diyor hükümet ilgileniliyorsa niye bu sürekli olarak yaygınlaşıyor?

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan 3 Aralık tarihinde yayınladığı "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı haberinde İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki H.K.G. isimli kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'evlendirdiğini' çocuğun uzun yıllar istismara maruz bırakıldığını yazmıştı.

Yaşananlar, H.K.G.’nin şikâyetiyle ortaya çıkmıştı.

Haber Türkiye'nin gündemine oturmuş, ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulunmuştu.

YouTube’da açılan bir hesapta yayınlanan videoda H.K.G.’nin ağabeyi ve kız kardeşleri istismar yaşanmadığını, kız kardeşlerinin altı yaşında ‘evlendirilmediğini’ iddia etti.

H.K.G.'nin istismara uğradığından haberleri olması gerektiğini öne süren kardeşler, gelinlikli fotoğrafların ise bir etkinlikte çekildiğini, kendilerinin de gelinlikli fotoğrafları olduğunu öne sürdü.