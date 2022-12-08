İstismar edilen çocuğun abisinden skandal sözler

08 Aralık 2022 Perşembe, 21:51

Türkiye'nin karanlık tarikat tarihindeki skandal olaylara bir yenisi daha eklendi. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan tarikat karanlığındaki istismarın "aklanma" çabası sürüyor.

Yusuf Ziya Gümüşel isimli tarikat liderinin 6 yaşındayken "evlendirdiği" H.K.G.’nin abisi Muhammed Sıddık Gümüşel, çıkan haberlerin kurgu olduğunu iddia ederek, "ilişkiye girmeye fiziksel olarak müsait olmayan bir bayan evlenmesini... İslamiyet kesinlikle bunu yasaklamıştır. 6 yaşında bir çocuğu evlendirdiniz demek bu canice bir iftiradır” açıklamasında bulundu.

"PLANLANMIŞ, KURGU BİR İŞLEM"

TV5'e konuşan Gümüşel, "Bunun hepsi program dahilinde, birkaç ay evvel planlanmış olarak yapılmış bir işlem. Ama tabii dediğim gibi bunun detaylarını ancak o bilir niye yaptığını. Yani onun içindeki olan, onun kalbinde olan, o isteği veyahut da o sebepleri, o nedenleri ben bilemem. Ama bunun tamamıyla planlı programlı bir iki ay evvelden ayarlanmış bir kurgu olduğu zaten iddianameyi okuyan, ses kayıtlarını inceleyen ve biz ailenin tanık olarak dinlenen ve dinlenen biz ailenin ifadelerinde bunların hepsi mevcuttur." diyerek çocuk istismarını aklamaya çalıştı.

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EVLENDİRDİNİZ DEMEK CANİCE BİR İFTİRA"

Gümüşel, açıklamasının devamında şunlaru kaydetti:

"Yani bunun ikisini beraber bağdaştırarak, 6 yaşında bir çocuğu yani bu çok canice bir iftir hani bu çok canice bir iftira. 6 yaşında bir çocuğu evlendirdiniz demek bu canice bir iftira aslında. Yani bu İslamiyet'te de olmayan bir şeyi İslamiyet'te varmış gibi şimdi burada İslamiyet'te yok derken yani ilişkiye giremeyecek bir çocuğu evlendirmek İslamiyet'te suçtur yani böyle bir şey olamaz, mümkün değildir böyle bir şey. Yani 6 yaşında İslamiyet buna cevaz vermiyor. Çünkü ilişkiye girmeye fiziksel olarak müsait olmayan bir bayan evlenmesini İslamiyet kesinlikle bunu bunu yasaklamıştır."

DAHA ÖNCE DE YALANLANDI, TİMUR SOYKAN BELGELERLE YANIT VERDİ

H.K.G.'nin 29 yaşındaki Kadir İstekli ile "evlendirildiği" ve uzun yıllar istismara maruz bırakıldığı daha önce istismarın üzerini örtmeye çalışan H.K.G.'nin kardeşleri tarafından da yalanlanmıştı. Ancak istismarı ortaya çıkaran Gazeteci Timur Soykan, kardeşlerin "yalan" iddialarına belgelerle yanıt vermişti.

"Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor" diyen Soykan, şunları kaydetmişti:

H.K.G., 6 yaşında imam nikahı kıyılmasıyla birlikte cinsel istismarın başladığını anlatıyor. Bunun kendisine bir oyun olarak anlatıldığını söylüyor. (Not: İddianamedeki ifadeyi rahatsız edici kısımları ve H.K.G.'nin adının açık yazıldığı kısımları çıkararak yayınlıyorum.)

Kardeşleri, H.K.G'nin psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyor. Ama H.K.G. 6 yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu. H.K.G. gittiği doktorun sözlerini aktarıyor. İstekli de istismarı kabul ediyor.

Hatta Kadir İstekli kendisinin 6 yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. 'Hocaefendi' diyerek kastettikleri H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel.

H.K.G., konuşmanın devamında evde Kadir İstekli'ye "Damadım" denildiğini anlatıyor. Kendisine yetişkin gibi davranıldığını ifade ediyor. Kadir İstekli "Ufaklığın öyle geçti" diyor. Kadir İstekli savcılık ifadesinde kavga çıkmaması için böyle konuştuğunu savundu.

Kardeşleri, H.K.G.'nin gelinlik fotoğrafının icazet töreninden olduğunu anlatıyor. Fotoğrafa dava dosyasından ulaştık ve H.K.G. ifadesinde 6 yaşında imam nikahından sonra çekilen fotoğraftan bahsediyor. Kadir İstekli'nin kendisinin fotoğraf stüdyosuna götürdüğünü anlatıyor.

Üstelik H.K.G.'nin savcılığa sunduğu tek fotoğraf bu değil. Henüz küçük bir çocukken Kadir İstekli ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı savcıya verdi. Kardeşleri videoda bu fotoğraflara bir açıklama getirmedi.

H.K.G. ifadesinde 13 yaşında törensel nişan, 14 yaşında ise düğün yapıldığını anlatıyor. Bunun fotoğrafını da savcılığa sundu. Fotoğrafta kolunda bilezikler de görünüyor.

H.K.G.'yi 14 yaşındayken annesi hastaneye götürüyor ve doktor istismar anlayıp polise haber veriyor. Soruşturmada doğum kağıdı istenmiyor, bunun yerine kemik yaşı tespitine gönderiliyor. H.K.G. yerine 21 yaşındaki kadının tarikatça teste sokulduğu tespit edildi.

1- İsmailağa tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çocukları video yayınlayarak kardeşleri H.K.G.’nin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor. — Timur Soykan (@timursoykan) December 8, 2022

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.

MÜHÜRLENDİ

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'deki inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak külliye inşa ettiğinin tespit edildiği belirtildi.