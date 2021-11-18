Temel Karamollaoğlu'ndan yeni 'Erdoğan' açıklaması

18 Kasım 2021 Perşembe, 11:18

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Sputnik Türkiye Radyosu'na dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP MKYK'sında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu arasında 10 Kasım'da gerçekleşen görüşme de gündeme gelmişti. Karamollaoğlu'nun görüşmeye ilişkin açıklamalarına değinen Erdoğan'ın, "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" dediği belirtilmişti. Erdoğan, Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu, onun dışındaki konuşmaların geçmediğini ifade etmişti.

"SON DERECE ÜZÜLDÜM"

Öte yandan konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Karamollaoğlu, Erdoğan'ın açıklamaları üzerine üzgün olduğunu dile getirdi.

Karamollaoğlu, "Son derece şaşırdım ve üzüldüm. Ne söylemişim de doğru değil" dedi.