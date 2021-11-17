Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na 'yalanlama': İade-i ziyaret düşünüyordum, sakıt oldu

17 Kasım 2021 Çarşamba, 10:18

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarına Erdoğan'dan tepki geldi.

Erdoğan partisinin MKYK toplantısında yaptığı konuşmada, Karamollaoğlu’nun ikili görüşmesi sonrası açıklamalarının "50+1" konusu dışında doğru olmadığını belirtti.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre toplantıda "Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor” diyen Erdoğan, Karamollaoğlu’nun bir tek yüzde 50+1’e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu ifade edip “Bunun dışındaki açıklamalarından maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede yalnızdık, bir tek Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu” ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU NASIL ANLATMIŞTI?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saray'da Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan sistemi 'istikrar' için savundu, sadece '50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık" demişti.

Erdoğan'a aksaklıkları da ifade ettiğini belirten Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımını "Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde. Hiç problem görmüyor kendisi. Ben dedim ki, 'Size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar, farklılıklar olabilir.' O aynı kanaatte değil." diyerek anlatmıştı.