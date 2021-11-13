Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinde Gül ayrıntısı

13 Kasım 2021 Cumartesi, 09:18

BirGün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, “2,5 saat boyunca ne konuşuldu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Aydın yazısında, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmede neler konuşulduğuna dikkat çekti.

Yazıda, görüşmeye Erdoğan’ın Karamollaoğlu’na koltuk yerine kanepeyi göstermesinin damga vurduğu fakat neler konuşulduğunun ele alınmadığı ifade edildi.

Aydın, “Karamollaoğlu ile Erdoğan arasında gerçekleşen toplantıyı sadece iki partiyle sınırlamak çok doğru değil.” dedi ve Abdullah Gül ayrıntısına dikkat çekti.

İşte o yazı:

"Haftanın merak uyandıran görüşmesi, hiç kuşku yok ki AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu arasında yaşandı. Geçmişte aynı partide yer alan ikili, planlanandan çok daha uzun, 2,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Karamollaoğlu ile Erdoğan arasında boş kalan koltuk çok konuşulsa da görüşmeye dair asıl merak edilenler hâlâ yanıt bulmuş değil.

Temel Karamollaoğlu görüşme sonrası üç önemli başlık sıraladı.

• Erdoğan her şeyin iyi gittiğini düşünüyor.

• Cumhurbaşkanı sadece 50+1 meselesinde yanlış yapıldığını ifade etti.

• Anlaşamadığımızda anlaştık.

Karamollaoğlu’nun toplantıya dair yaptığı değerlendirmeleri de bu üç başlık etrafında şekillendi. Peki bu başlıklar nasıl okunmalı? Erdoğan hangi değerlendirmeler ve teklifler karşısında bu yanıtları vermiştir? Belki bu sorulara yanıt ararken önümüzdeki dönem ittifakların şekillenmesine dair bir değerlendirme yapmak mümkün mü?

KARAMOLLAOĞLU SADECE PARTİSİ ADINA MI GİTTİ?

Anlaşılan o ki sohbetin önemli kısmını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işgal etmiş. En az memleketin temel meseleleri kadar bu gündem de tartışılmış. Yine yanıtlardan anladığımız kadarıyla Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı’na önerileri de olmuş. Aldığı yanıtı biliyoruz. Ama öneriyle ilgili detaya sahip değiliz. Kuşkusuz bu önerinin muhtevası önemli ama en az onun kadar önemli olan, önerinin kimler adına getirildiğidir. Karamollaoğlu ile Erdoğan arasında gerçekleşen toplantıyı sadece iki partiyle sınırlamak çok doğru değil. Muhtemeldir ki SP Lideri’nin yaklaşımı şu anda farklı yerlerde duran, hatta farklı partilerde yer alan 'eski arkadaşları' da temsil ediyordur. Bu sadece tahmin değil aynı zamanda Ankara’da konuşulan bir mesele. Hatta eski arkadaşlar arasında Abdullah Gül’ün olduğu bile ifade ediliyor. Tam burada üçüncü bir soru akla geliyor. Neden böyle bir öneri geldi ve eğer Erdoğan’ın yanıtı bu kadar net olmasaydı ittifakların dizilişinde bir değişiklik olur muydu?

Bu sorunun yanıtının önemi önümüzdeki ilk seçimlerle sınırlanacak boyutta değil. Kuşkusuz Erdoğan önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde böyle bir desteği yanında isterdi. Ama gelen teklif tüm oyunu yeniden kurmayı gerektirecek boyutta olunca AKP Genel Başkanı için tercih şansı bırakmadı. O yüzden ilk seçimlerde ittifakları değiştirecek bir etkisinin olma ihtimali ortadan kalktı.

ERDOĞAN SONRASINA MUHAFAZKÂR HAZIRLIK

Karamollaoğlu, her ne kadar koltuk krizini mesele yapmasa da durumdan rahatsız olduğunu satır aralarında belirtti. Buna rağmen bu mesele üzerinde çok durmadan başta AKP tabanına olmak üzere mesaj vermeye devam etti. Çünkü bir anlamda hedeflediğini almış oldu. Bunları sıralarsak:

• Evet, Erdoğan’ı başkanlık sistemi konusunda ikna edemedi ama uyarı görevini yerine getirdiğini kamuoyuna duyurmuş oldu.

• Erdoğan’la, AKP’yle ve AKP tabanıyla bir sorunu olmadığını göstermiş oldu.

• Bazı sorular ortadan kalkarsa AKP ve onun seçmeni ile birlikte yürüme olanağının olduğunu gösterdi.

• Mili Görüş geleneğine mesaj verdi. Erdoğan seçimi kaybetse bile iktidarda kalabileceklerini anlatmaya çalıştı.

Türkiye seçim sathına girdi. İktidar ve muhalefet cephesi tam hız bu sürece hazırlanıyor. Anladığımız kadarıyla muhalefet cephesinde birden fazla hazırlık var.

Karamollaoğlu’nun bu ziyareti, gündeme gelen başlıklar ve yaklaşım biçimi gösteriyor ki birden fazla ajanda ile yola çıkılmış durumda. Kısa vade olarak ifade edebileceğimiz Cumhurbaşkanlığı konusunda mesele iyice netleşmiş, ittifaklar daha da kemikleşmiş durumda. Ama bir sonrası için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Bu ziyareti bir de buradan okumakta fayda var."