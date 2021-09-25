Temel Karamolloğlu'ndan "Yetki verilmezse icraat beklemeleri hayal" açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Eğer bu millet, yeri geldiğinde seçimlerde muhalefete yetki vermezse, daha doğrusu bugün muhalefette bulunan partilerden herhangi birisine yetki vermezse, onlardan icraat beklemeleri sadece hayal olur. İcraat için mutlaka ve mutlaka yetkiye ihtiyaç var.” diye konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mardin'de partisinin 4. olağan Kızıltepe ilçe kongresinde konuştu.
Karamollaoğlu, muhalefetin etkili çalışması için yetkiyi alması gerektiğini belirtti. Karamollaoğlu devamında, "Eğer bu millet, yeri geldiğinde seçimlerde muhalefete yetki vermezse, daha doğrusu bugün muhalefette bulunan partilerden herhangi birisine yetki vermezse, onlardan icraat beklemeleri sadece hayal olur. İcraat için mutlaka ve mutlaka yetkiye ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.
“İktidara gelmeden sözünü yaparız, nasıl çözeceğimiz konusundaki fikirlerimizi sizlerle paylaşırız ama icraat, ancak iktidar tarafından yapılır” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Bazen muhalefeti tenkit ediyorlar, bizleri de; ‘Doğru dürüst bir şeyler yapın…' Yapalım da nasıl yapacağız? Eğer bu millet, yeri geldiğinde seçimlerde muhalefete yetki vermezse, daha doğrusu bugün muhalefette bulunan partilerden herhangi birisine yetki vermezse, onlardan icraat beklemeleri sadece hayal olur. İcraat için mutlaka ve mutlaka yetkiye ihtiyaç var” açıklamasında bulundu.
"İKTİDAR, YOLSUZLUKLA BİRİLERİNİN KASASINI DOLDURUYOR"
Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, “Şimdi sıkıntı çekiyoruz, yetmiyor bütçe. Bir de siz elinizdeki kaynakları israf etmenin yanında; yolsuzlukla, birilerinin kendi kasasına aktarmaya kalkarsanız o zaman karşılaştığınız manzarayı müspet istikamete çeviremezsiniz. Biz, aklımızı iyi kullanmakla mükellefiz. Ama bazen bunu yanlış anlayanlar oluyor… Beni bazen zorluyorlar, ‘Yahu nasıl düzelteceksiniz?'… Nasıl düzelteceğimizi biz söylüyoruz. Milletimizden, bu projeleri uygulamak için destek istiyoruz. Onlardan destek gelirse çözeceğiz. ‘Gelmezse ne yapacaksınız?'… Gelmezse ne yapacağız, hiçbir şey yapamayız.” diye konuştu.
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