Bir açıklama da Karamollaoğlu'ndan: "Kürt sorununda çözüm..."
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Kürt sorununa çözüm" tartışmasıyla ilgili Meclis’in ve meşru siyasetin dışında bir başka çözüm arayışının sonu çıkmaz sokaktır" açıklamasında bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Kürt sorununa çözüm" tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, "Meclis’in ve meşru siyasetin dışında bir başka çözüm arayışının sonu çıkmaz sokaktır" dedi.
Karamollaoğlu şunları söyledi: "Ülkemizin diğer tüm problemlerinde olduğu gibi, bugün en ciddi siyasi problemimiz olan Kürt sorununda da çözümün adresi bellidir. Meclis’in ve meşru siyasetin dışında bir başka çözüm arayışının sonu çıkmaz sokaktır ve bu konuda tüm siyasi partiler çok daha hassas davranmalıdır."
Ülkemizin diğer tüm problemlerinde olduğu gibi, bugün en ciddi siyasi problemimiz olan Kürt sorununda da çözümün adresi bellidir.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) September 21, 2021
Meclis’in ve meşru siyasetin dışında bir başka çözüm arayışının sonu çıkmaz sokaktır ve bu konuda tüm siyasi partiler çok daha hassas davranmalıdır.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, "HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir” demişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Bahçeli, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" ifadelerini kullanmıştı.
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