Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken "Muhalefetin adayı kim olacak?" yanıtı

23 Eylül 2021 Perşembe, 16:38

Son seçimlerde Millet İttifakı'na destek veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DW Türkçe'nin muhalefet adayının kim olacağı, erken seçim ihtimali ve diğer siyasi gelişmelere dair sorularını yanıtladı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Karamollaoğlu, “Şimdiden birisini bulsanız, 'bu adayımız' deseniz, yarın paçavrasını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme gelebilir. Onun için ancak seçim sathına girilince böyle bir aday çıkarsa elbet tenkit edilecektir, edilmemesi mümkün değil ama o artık seçim sathına girildiği süreçte farklı yorumlanacaktır.” dedi.

İTTİFAK TARTIŞMALARI

Karamollaoğlu, "Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı, tek aday mı olacağı konuları çok tartışılıyor. İttifak tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Hemen şunu ifade edeyim, bazen 'Millet İttifakı'ndan çıktı, içinde değiliz' konuları çok farklı manalarda değerlendiriliyor. Ben ittifakların hep seçim sathı mahalline gelindiğinde gündeme geleceği kanaatindeyim. İttifak çünkü ancak seçimde bir anlam ifade ediyor. Meral Hanım da ifade etti, Cumhurbaşkanı adayı önemli bir konu ve eğer herkesin kabul edebileceği, herkese sıcak olan bir aday belirlenirse daha kolay bir netice elde edilebilir. Ama öbürü de farklı bir imkan oluşturur. Ki geçmiş dönemde bu yapıldı, yani her parti kendi adayını çıkarsın. O da bir yoldur, ikisi de tercih edilebilir ama işin uzamaması için tek aday üstünde ittifak sağlanabilirse belki daha erken bir netice alma imkanı doğar.”

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık ihtimali üzerine ise "O konu gündeme geldi, ben şahsen teklifte bulundum ama o zaman ittifak edilemediği için Sayın Gül aday olmadı. Şimdi böyle bir konu gündeme gelir mi gelmez mi onu bilemem. Seçim sathına girilmeden hiçbir teklifte bulunmayı doğru bulmuyorum şahsen." ifadelerini kullandı.