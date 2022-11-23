Temurci'den Kılıçdaroğlu itirazı: CHP'nin topluma özür borcu var
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde kazanamama riski olduğunu düşünüyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışının değerli olduğunu söyleyen Temurci, ancak bunun ötesinde CHP'nin topluma özür borçlu olduğunu öne sürdü.
Altılı masada yer alan partilerden Gelecek Partisi'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına itiraz geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamama riskinin olduğunu söyledi.
Partisine yakın Karar gazetesinin Youtube kanalındaki "Bi Karar Ver" isimli programda canlı yayın konuğu olan Selim Temurci, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde kazanamama riski olduğunu düşünüyorum. Sokağın diline siyasetin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
“Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çıkışını çok kıymetli bulduğunu ancak bundan ziyade CHP’nin topluma özür borçlu olduğunu” öne süren Temurci “28 Şubat sürecini yaşamış insanlar olarak, hâlâ ‘O süreci keşke yeniden yaşasak’ diye birilerinin bir yerlerde beklediğini görebilecek kadar siyaseti biliyorum. Hâlâ o tipler maalesef toplumda var. Onun için orada bir özür borcu var” ifadelerini kullandı.
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