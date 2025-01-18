Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda milletvekilleri ile bir araya geldi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 14:39

Güncelleme: 18.01.2025 - 15:30

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki toplantıları devam ediyor. MYK’yı dün olağanüstü toplantıya çağıran Özel, bugün de İstanbul İl Başkanlığı’nda milletvekilleri ile bir araya geldi.

Ana gündemi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanarak görevden alınması olan toplantıda, İstanbul’da Esenyurt ile başlayıp Beşiktaş ile devam eden belediye başkanlarına yönelik AKP'li Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözleri de değerlendirildi. Toplantıda, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ve yol haritası masaya yatırıldı.