Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyenlere ve alandaki gazetecilere yönelik polisten 'süpürün' talimatı gelmiş, o sözler büyük tepki çekmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:56
Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyenler polis engeliyle karşılaşmıştı.

Saraçhane'de yapılan toplanma çağrısına CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken polisin kitleyi takip eden gazetecilere yönelik "Basını süpürün" sözleri canlı yayına yansımıştı.

O anlar sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

TGC: EMRİ VERENLERİN CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de Saraçhane'de toplanan 1 Mayıs kortejini takip eden gazetecilere yönelik polis tarafından verilen ve canlı yayında duyulan "Basını süpürün" emrine tepki göstermişti.

Açıklamada, "Gazetecilere yönelik ‘süpürün’ emrini veren, biber gazı sıkan kişileri ve bu anlayışı kınıyor, cezalandırılmalarını talep ediyoruz" denilmişti.

VALİ GÜL: OLDUYSA ÖZÜR DİLERİM

Tepkiler sürerken; İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta polisin 'süpürün' emri hakkında açıklama yaptı.

Gül "Süpürün maksadını aştı, böyle bir şey oldu mu bilmiyorum, olduysa özür dilerim. Müdür düzeyinde talimat yok, maksadını aşmıştır" diye konuştu.


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