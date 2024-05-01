Polisin 'gazetecileri süpürün' emrine TGC’den kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, polisin ‘gazetecileri süpürün’ sözlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Gazetecilere yönelik ‘süpürün’ emrini veren, biber gazı sıkan kişileri ve bu anlayışı kınıyor, cezalandırılmalarını talep ediyoruz" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:25
Polisin 'gazetecileri süpürün' emrine TGC’den kınama
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı.

Şaraçhane'de yapılan toplanma çağrısına CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken polisin kitleyi takip eden gazetecilere yönelik "Basını süpürün" sözleri canlı yayına yansıdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu polisin gazetecilere yönelik "Süpürün" diye seslenmesine tepki gösterdi.

"CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUZ"

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye'de basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlayamayan kişi ve kurumlar, yurttaşların haber alma hakkını engellemek için gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti tetikliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de bunun yeni bir örneğini yaşadık. Polisin Taksim’e çıkmak için Beşiktaş’ta toplanan kitleyi takip eden gazetecilere yönelik ‘süpürün’ emri verdiği, Saraçhane’deki kitleyi takip eden gazetecilere de biber gazı sıktığı ajansların ve televizyonların canlı yayınlarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin görevi gazetecileri engellemek değil, görevlerini yaparken can güvenliğini sağlamaktır. Gazetecilere yönelik ‘süpürün’ emrini veren, biber gazı sıkan kişileri ve bu anlayışı kınıyor, cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, bu ülkede her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatı olduğunu hatırlatıyoruz.”


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