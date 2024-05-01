Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’

1 Mayıs için Taksim’e çıkmak isteyen işçiler polis engeliyle karşılaşırken, polisin ‘gazetecileri süpürün’ sözleri canlı yayına yansıdı. Söz konusu ifadelere gazeteci Deniz Zeyrek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:46
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı.

Şaraçhane'de yapılan toplanma çağrısına CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken polisin kitleyi takip eden gazetecilere yönelik "Basını süpürün" sözleri canlı yayına yansıdı.

Söz konusu ifadeye gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV yayınında tepki gösterdi. 

Zeyrek şunları söyledi:

"Bu, aşağılık bir ifade. Bu emri kim verdiyse ahmakça bir iş yapmış. 'Gazeteciyi süpürün' ne demek, haddini bilsin o adam. Ondan sonra hakkımızı savunun diyorlar. Süpürürken düşünecektin. O emri kim vermiş? Daha önce de Çağlayan Adliyesi'nde aynı ifadeyi duydum. Çevik kuvvetin terminolojisinde 'Gazeteciyi süpürün' diye bir ifade var. Utanın. Sen kimi süpürüyorsun? 12 saat en zor koşullarda çalışıyorsun, hakkını biz savunuyoruz. O terminolojiyi kim icat etti? Toz muyuz biz? Ayıp, utanın."


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