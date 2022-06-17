Terör örgütü IŞİD adına para topladıkları iddia edilen 24 zanlıdan 19'u yakalandı

17 Haziran 2022 Cuma, 09:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü IŞİD'le bağlantılı şahıslara yönelik "terörün finansmanı" suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada, bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden çağrı yaparak para topladığı belirlendi.

Yapılan çağrılarda tespit edilen banka ve PTT hesaplarına yönelik alınan MASAK raporu doğrultusunda, toplanan paranın 900'ü aşan şahıs tarafından fonlandığı tespit edildi.

İncelemelerde örgütle bağlantıları tespit edilen ve hesaplara 20 bin liranın üzerinde para gönderen kişiler için ayrıca bir MASAK raporu daha alındı.

Yapılan ikinci inceleme sonucunda 22 kişinin "ara toplayıcı" olarak hesap hareketlerinde, 2 kişinin de "ana toplayıcı" olarak görev aldığının belirlenmesi üzerine 24 zanlının yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, şüphelilerden 19'u yakalanırken, diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, dosya kapsamında tespiti yapılan para hareketinin 8 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, IŞİD'le bağlantıları ve para hareketlerindeki açıklama kayıtları göz önüne alınarak, terör örgütüyle ilgili olduğu konusunda şüphe bulunmadığı tespit edilen 1,5 milyon lira üzerinde para hareketinin bulunduğu kaydedildi.

Zanlıların topladıkları paraların, Hatay sınırında PTT üzerinden çekilerek giriş çıkış yapan şahıslarla Suriye'ye nakledildiği belirtildi.